Gewerkschafter kritisieren den Wegfall der Quarantänepflicht bei Corona-Infektionen in Kindertagesstätten und Schulen. Vertreter von Verdi und der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft beklagten bei der DGB-Stadtverbandskonferenz am Dienstag im Gewerkschaftshaus in der Pilgerstraße, dass aktuell Personalnot an den Einrichtungen herrsche. Darüber informiert der Stadtverbandsvorsitzende Rüdiger Stein auf Nachfrage. Die Ausfälle hingen unter anderem damit zusammen, dass mit Corona infizierte Kinder inzwischen Kindergarten und Schule besuchen dürften, was sich dann aber negativ auf die Erzieherinnen und die Lehrkräfte auswirke.