Angesichts der „wachsenden Notlage“ im Hotel- und Gaststättengewerbe fordert die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) die Einführung eines Mindest-Kurzarbeitergelds von monatlich 1200 Euro.

In Frankenthal sei davon auszugehen, dass die Kurzarbeit erneut die Ausmaße während des ersten Lockdowns erreicht habe, teilte die NGG Pfalz (Neustadt) mit. „Damals meldeten 54 gastgewerbliche Betriebe in Frankenthal Kurzarbeit an – das sind 64 Prozent aller Betriebe der Branche in der Stadt.“ Die Anzahl der Köchinnen, Kellner und Hotelfachleute in Kurzarbeit sei im April 2020 laut Agentur für Arbeit auf 260 gestiegen.

„Wenn die Politik Unternehmen mit enormen Steuermitteln unterstützt, um eine Pleitewelle zu verhindern, dann muss auch genug Geld für die da sein, die jetzt jeden Cent zweimal umdrehen müssen“, zitiert die Gewerkschaft ihren Geschäftsführer Holger Winkow. Eine Kellnerin (ledig, ohne Kinder), die in Vollzeit zum Mindestlohn arbeite, komme im ersten Bezugsmonat auf nur 728 Euro Kurzarbeitergeld. Selbst nach der Erhöhung auf 80 Prozent des Einkommens, wie sie nach sieben Monaten Kurzarbeit greife, blieben nur 971 Euro im Monat.

„Im Unterschied zu anderen Branchen dauert der Lockdown für die Gastronomie und Hotellerie schon seit Anfang November. Die Beschäftigten wissen nicht mehr, wie sie noch ihre Miete bezahlen sollen“, warnt Winkow. Die NGG habe daher zusammen mit der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi Bundesregierung und Koalition aufgefordert, ein branchenübergreifendes Mindest-Kurzarbeitergeld einzuführen. Am Donnerstag, 11. Februar, debattiere der Bundestag über das Thema. Zudem habe man eine Online-Petition gestartet. Weitere Informationen unter: https://www.ngg.net/mindest-kug.