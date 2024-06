Sowohl der Mindest- als auch der Tariflohn für Maler und Lackierer ist gestiegen. Darauf weist die Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt (IG Bau) hin. Der neue Mindestlohn liege bei 15 Euro pro Stunde. Wer als Quereinsteiger arbeitet, müsse mindestens 13 Euro bekommen. „Daran müssen sich alle Malerbetriebe in Frankenthal halten“, sagt der Bezirksvorsitzende der IG Bau Rheinhessen-Vorderpfalz, Rüdiger Wunderlich. In der Stadt gibt es laut Statistik der Agentur für Arbeit sechs Betriebe in dieser Branche. Auch der Tariflohn habe sich auf 18,87 Euro pro Stunde erhöht. Erfahrene Gesellen verdienen damit laut Mitteilung gut 3260 Euro im Monat. Die Gewerkschaft rät allen Beschäftigten, ihren Lohnzettel zu prüfen.