Maler und Lackierer erhalten mehr Geld. Das betreffe in Frankenthal rund 60 Fachkräfte, die nun auf einen Stundenlohn von 17,51 Euro kommen – ein Plus von 2,1 Prozent. Das teilt die IG Bau Rheinhessen-Vorderpfalz mit. Die Gewerkschaft rät Beschäftigten, die Lohnabrechnungen zu prüfen. Bereits ab der Mai-Abrechnung müsse das Plus zu sehen sein, erklärt Bezirksvorsitzender Rüdiger Wunderlich. Wer noch nicht mehr Lohn bekommen habe, solle sich an die Gewerkschaft wenden und die Lohnerhöhung rückwirkend einfordern, empfiehlt die IG BAU. Anspruch auf den Tariflohn haben Gewerkschaftsmitglieder, deren Betrieb in der Malerinnung ist. Die Mindestlöhne im Maler- und Lackiererhandwerk sind laut Gewerkschaft ebenfalls gestiegen. Gelernte Kräfte müssen mindestens 13,80 Euro pro Stunde (plus 2,2 Prozent) bekommen. Beschäftigte ohne Ausbildung haben Anspruch auf einen Stundenlohn von 11,40 Euro (plus 2,7 Prozent).