Die Kritik an der Nutzung der Sporthalle der Berufsbildenden Schule (BBS) Andreas Albert als Unterkunft für Geflüchtete weitet sich aus. Nachdem die Verwaltung im Haupt- und Finanzausschuss am Dienstag dargelegt hatte, dass es aus ihrer Sicht keine Alternative gibt, meldet sich nun der Stadtverband des Deutschen Gewerkschaftsbunds (DGB) zu Wort. Es könne nicht sein, dass solche Entscheidungen immer zu Lasten der BBS gehen, sagt der Vorsitzende Rüdiger Stein. Die Albert-Sporthalle war bereits als Fieberambulanz und Impfzentrum monatelang belegt. Er vermute, dass auch diese Zweckentfremdung mindestens ein Jahr lang Ausfall des Sportunterrichts bedeute. Darunter würden nicht nur die Ausbildung der Sport- und Fitnesskaufleute leiden. „Die Albert-Schule hat schon viel Solidarleistung gebracht“, sagt Stein. Er schlägt deshalb vor, alternativ andere Sporthallen auf ihre Eignung für eine Unterbringung von Flüchtlingen zu prüfen. Konkret nennt der DGB-Stadtverbandschef die Gymnasien und die Integrierte Gesamtschule (IGS) Robert Schumann, die beide über jeweils zwei Hallen verfügten. Ihm sei bewusst, dass angesichts der Unterbringung alleinstehender Männer emotionale Reaktionen von Eltern und Anwohnern zu erwarten seien, sagt Stein, der sich auch im Bündnis gegen Rechtsextremismus und Rassismus Frankenthal engagiert. Kritik übt er an der Stadt. Diese habe es versäumt, rechtzeitig Vorkehrungen zu treffen. „Schon im September war klar, dass mit steigenden Zuwanderungszahlen zu rechnen ist“, sagt Stein. Die Verwaltung hätte damals bereits prophylaktisch Bauteile für Notunterkünfte bestellen müssen. Auch mit dem Ausbau der Modulbauten in der Siemensstraße habe man „wider besseres Wissen“ zu lange abgewartet. Grundsätzlich gebe es in Frankenthal keine Anstrengungen, sozialen Wohnungsbau auf den Weg zu bringen. Der Mangel an Wohnraum für diese Zielgruppe sei deshalb ein Versäumnis der Stadtspitze.