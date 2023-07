Wer ein Gewerbe an-, um- oder abmelden will, kann das in der kommenden Woche nicht am Montag, 10., und Dienstag, 11. Juli, tun. Die Gewerbestelle im Neumayerring 72 ist an diesen Tagen geschlossen. Allgemeine Fragen beantwortet der Bereich Ordnung und Umwelt, E-Mail ordnungundumwelt@frankenthal.de, Telefon 06233 89 404.