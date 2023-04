Unbekannte sind in der Nacht von Freitag auf Samstag in ein Geschäftsgebäude in der Robert-Bosch-Straße im Gewerbegebiet Nord eingebrochen. Entwendet wurde hierbei jedoch nichts. Wie die Polizei weiter berichtet, verschafften sich die Täter Zugang zu dem Gebäude, indem sie eine Scheibe einschlugen. Die genaue Schadenshöhe ist bislang unbekannt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden: Telefon 06233 3130, E-Mail an pifrankenthal@polizei.rlp.de.