Die Industrie- und Handelskammern der Metropolregion Rhein-Neckar fordern eine bessere Zusammenarbeit zwischen Bundesländern und Kommunen bei der Entwicklung von Gewerbeflächen. Bei der Wirtschaftsentwicklung werde zu viel Kirchturmpolitik betrieben, stellt auch der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) Region Pfalz fest. Kommunen betrachteten sich bei diesem Thema häufig, trotz einer guten Vernetzung in anderen Bereichen, eher als Konkurrenten. Als Beispiel nennt der DGB das Gewerbegebiet Am Römig an den Stadtgrenzen von Ludwigshafen und Frankenthal. „Die Ansiedlung von Amazon im Römig hat Auswirkungen auf die benachbarte Region“, sagt Rüdiger Stein, Geschäftsführer der DGB-Region Pfalz. Konkret nennt er eine erhöhte Verkehrsbelastung in Ruchheim, Maxdorf und Oggersheim sowie die Ansammlung Lastwagen in angrenzen Stadtgebieten, weil die Parkflächen im Gewerbegebiet nicht ausreichen. Gleichzeitig sei die Stadt Frankenthal gegen die Pläne für ein neues Einrichtungshaus im Gewerbegebiet von Oggersheim, da sie eine Konkurrenz zwischen Unternehmen und ein erhöhtes Verkehrsaufkommen befürchtet. Solche Konflikte zeigten deutlich, dass wirtschaftliche Eigeninteressen im Vordergrund stehen. Stein kritisiert: „So klappt die effiziente und vor allem ökologische Nutzung von knappen Flächen zur Stärkung und Ansiedlung von neuen Unternehmen in der Zukunft nicht.“ Nur durch engere Zusammenarbeit ließen sich Fragen von nachhaltiger Infrastruktur, dazu zähle auch die Anfahrt zum Arbeitsplatz, lösen.