Im Fall der 55-jährigen Frau, die am Dienstag, 28. Juli, als Opfer eines Messerangriffs tot in ihrer Wohnung in Frankenthal aufgefunden worden ist, sind Polizei und Staatsanwaltschaft bisher mit den Ermittlungen nicht entscheidend weitergekommen. Unter dem Verdacht, die Tat unter Drogeneinfluss begangen zu haben, sitzt der 32-jährige Sohn der Frau seither in Untersuchungshaft. Der Mann habe sich bisher zu dem Geschehenen „noch nicht eingelassen“, sagte am Freitag auf RHEINPFALZ-Nachfrage Oberstaatsanwalt Kai Hempelmann. Auch ansonsten hätten die Ermittlungen noch keine wesentlichen neuen Erkenntnisse erbracht.