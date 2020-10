Sechs neu ermittelte Fälle von Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus hat das Gesundheitsamt des Rhein-Pfalz-Kreises am Montag für Frankenthal gemeldet. Demnach gibt es hier zurzeit 15 aktive Infektionsfälle; 76 betroffene Personen sind wieder genesen, zwei gestorben. In der Stadt Ludwigshafen sind dem Gesundheitsamt 84 akute Covid-19-Fälle bekannt; davon sind 14 neu. Für den Rhein-Pfalz-Kreis werden 69 akute Fälle gemeldet, davon acht neue. Im Kreis Bad Dürkheim sind nach Angaben des dortigen Gesundheitsamts 18 akut Erkrankte bekannt. Hochgerechnet auf 100.000 Einwohner wurden in den letzten sieben Tagen für diesen Kreis acht neue Fälle gemeldet, für Frankenthal zehn, für Ludwigshafen 16 und für den Rhein-Pfalz-Kreis 17.