Der Landtagsabgeordnete Martin Haller (SPD, Lambsheim) fordert für das dem Rhein-Pfalz-Kreis zugeordnete Gesundheitsamt in Ludwigshafen eine neue Struktur: In der Vorderpfalz sei der öffentliche Gesundheitsdienst infolge der räumlichen Zentralisierung während der Corona-Pandemie an seine Grenzen gestoßen, findet Haller. „Das gemeinsame Gesundheitsamt der Städte Ludwigshafen, Speyer, Frankenthal sowie des Rhein-Pfalz-Kreises ist derzeit für über zehn Prozent der Bevölkerung des Landes Rheinland-Pfalz zuständig.“ Um für künftige Ereignisse gerüstet zu sein, regt er eine Außenstelle der Behörde in Frankenthal an. Für das Nachverfolgen von Infektionsketten, aber auch als Ansprechpartner für öffentliche Einrichtungen wie Schulen und Kitas, sei eine vertiefte Ortskenntnis unerlässlich. Haller verknüpft mit einer anderen Struktur die Hoffnung auf „bessere Erreichbarkeit und enge Vernetzung mit den lokalen Akteuren im Gesundheitswesen“. Eine ähnliche Forderung hatte die Speyerer Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) bereits vor einigen Wochen für ihre Stadt erhoben. Der Landrat des Rhein-Pfalz-Kreises, Clemens Körner (CDU), hat Veränderungen ebenso wie das Land bislang immer abgelehnt.