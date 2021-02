Das Gesundheitsamt des Rhein-Pfalz-Kreises, das auch für Frankenthal zuständig ist, steht Lockerungen in der Corona-Pandemie nicht skeptisch gegenüber. „Wir können mit den Öffnungen leben“, sagt der Leiter des Amts, Alexander Weber. Allerdings: Die Corona-Fallzahlen stagnierten, und er rechne damit, dass sie wegen der Lockerungen und der Virusmutationen wieder steigen. In den vergangenen drei Wochen gab es in Frankenthal jeweils im Laufe von sieben Tagen 32, 31 und 32 Neuinfektionen. Nach Webers Angaben liegt der Anteil der Mutationen – fast ausschließlich der britischen Variante – bei 25 bis 30 Prozent im Gebiet des Gesundheitsamts. Die Lockerung der Corona-Bekämpfungsmaßnahmen führe zu mehr Kontakt unter den Menschen, dadurch steige das Infektionsrisiko. Lockerungen suggerierten Normalität, was zu Nachlässigkeit führe. Außerdem werde es schwieriger, im Falle einer Infektion die Kontakte nachzuverfolgen. Wichtig sei, dass die Hygienekonzepte – etwa in Schulen – eingehalten würden. Weber hofft, dass die Impfungen voranschreiten und die wärmere Jahreszeit bei der Pandemiebekämpfung hilft.