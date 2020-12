In der Stadt Frankenthal sind von Dienstag auf Mittwoch neun Neuinfektionen mit dem Coronavirus hinzugekommen. Das hat die Verwaltung des Rhein-Pfalz-Kreises, dessen Gesundheitsamt auch für die Städte Frankenthal, Speyer und Ludwigshafen zuständig ist, am Mittwoch, Stand 12 Uhr, mitgeteilt. Ein aktiver Fall sei auf ein Altenheim in der Stadt zurückzuführen. Das Landesuntersuchungsamt in Koblenz meldete dagegen zwölf neue Fälle für Frankenthal. Stand Mittwoch, 14.05 Uhr, sind nach seinen Angaben damit seit Beginn der Pandemie 673 Corona-Fälle im Stadtgebiet bekannt geworden. In den vergangenen sieben Tagen sind 217,4 Menschen, hochgerechnet auf 100.000 Einwohner, positiv auf eine Infektion mit Sars-CoV-2-Erreger getestet worden. Das liegt unter dem Vortageswert (225,6). Die Anzahl der in der Statistik ausgewiesenen Todesfälle erhöhte sich gegenüber dem Vortag um einen auf zwölf.

„Das Infektionsgeschehen in den Städten ist sehr diffus und breit, viele Menschen junger und mittlerer Jahrgänge infizieren sich“, teilte Gesundheitsamtsleiter Alexander Weber in einem Gespräch mit der RHEINPFALZ mit. „Etwa zwei Drittel der Todeszahlen gehen momentan auf Altenheime zurück.“ Dort habe das Virus ein leichtes Ziel, wenn man ihm nicht mit strengen Hygieneregeln, etwa dem strikten Trennen von Wohnbereichen, entgegenwirke.