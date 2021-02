Angesichts sinkender Inzidenzwerte im Bereich des Gesundheitsamts in Ludwigshafen sei die Kontaktnachverfolgung bei Infektionsfällen von seinem Team aktuell „gut zu leisten“. Das sagte Alexander Weber, Leiter der Abteilung Gesundheit und Verbraucherschutz der Kreisverwaltung des Rhein-Pfalz-Kreises, am Donnerstag auf Nachfrage. Die Behörde ist auch für die kreisfreien Städte Ludwigshafen, Speyer und Frankenthal zuständig. Weber warnte aber zugleich vor zu schnellen Lockerungen. „Die Zahlen sinken zu langsam und können rasch wieder steigen“, sagte er. Weber sieht deshalb eine schnelle Öffnung von Kitas und Schulen skeptisch. „Je mehr Kontakte es gibt, um so höher werden die Inzidenzwerte wieder sein.“ Neben der Zahl der Infizierten pro 100.000 Einwohnern sei für die Kontaktnachverfolgung auch ausschlaggebend, wo Menschen sich infizieren. Ausbrüche in Pflegeeinrichtungen seien schwieriger nachzuvollziehen als Übertragungen im privaten Umfeld.