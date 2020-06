Als die Bewohnerin eines Hauses in der Wormser Schwedenstraße in der Nacht auf Dienstag einen Einbruch bemerkte, verständigte sie zuerst ihren Lebensgefährten. Auf dem Weg zu seiner Freundin fiel ihm laut Polizei in der Siegfriedstraße ein Mann auf, der mehrere Gegenstände in einem Bettbezug transportierte. Die Bettwäsche kam ihm bekannt vor. Als er den Mann darauf ansprach, ließ dieser alles fallen und flüchtete. Der Lebensgefährte nahm die Verfolgung auf. Zusammen mit zwei Passanten gelang es ihm, den Täter bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten. Der 40-jährige Einbrecher war kurz zuvor aus der Haft entlassen worden.