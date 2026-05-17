Die Stadt Frankenthal hat 63 Messpunkte für Tempo-Kontrollen festgelegt, sieben sollen folgen. Geblitzt wird auch in den Vororten. Ein Überblick über alle Standorte.

Der Stadtrat von Frankenthal hat in seiner jüngsten Sitzung einer Zweckvereinbarung mit dem Rhein-Pfalz-Kreis zugestimmt, die vor gut einem Jahr auf den Weg gebracht wurde. Demnach wird der Kreis künftig die Geschwindigkeitsüberwachung in der Stadt übernehmen.

In Abstimmung mit der Polizei hat die Stadt Frankenthal dafür bisher 63 Messpunkte festgelegt, an denen geblitzt werden soll; sieben weitere sollen noch folgen. Es sind vor allem Stellen vor Schulen, Kindertagesstätten oder Altenheimen sowie Orte, die bereits als Unfallschwerpunkt ausgemacht wurden. Ziel ist die Unfallprävention.

Nach den Sommerferien könnte mit den Kontrollen begonnen werden. Die Stellen sind über das gesamte Stadtgebiet verteilt, darunter auch in den Vororten Eppstein, Flomersheim, Mörsch und Studernheim. Ein Überblick über die geplanten Messpunkte.

Die Vororte

In Eppstein soll in der Dürkheimer Straße, in der Weidstraße (von der Mitte der Straße bis zur Kita), in der Johann-Strauss-Straße (bei der Grundschule), im Studernheimer Weg (Höhe Feldweg) und in der Verdistraße geblitzt werden.

In Flomersheim wurden die Freinsheimer Straße, die Odenwaldstraße (bei der Kita), die Falterstraße (auf Höhe der Grundschule) sowie die Jahnstraße (auf Höhe der Mitte der Straße) ausgewählt.

In Mörsch sind die Hauptstraße (auf Höhe der Grundschule und der Kita Mörsch), die Frühlingstraße (bei der Kita Heilig Kreuz) und die Dudelsackstraße (auf Höhe der Mitte der Straße) vorgesehen.

In Studernheim befinden sich Messstellen in der Frankenthaler Straße vor der Grundschule, in der Oggersheimer Straße, in der Sonnenstraße und in der Mühlbergstraße bei der Kita.

Die Stadt

Außerdem soll hier in der Stadt kontrolliert werden: Im Albrecht-Dürer-Ring werden gleich drei Messstellen aufgebaut, und zwar auf Höhe der Kita Hans-Holbein-Straße, im Bereich der Amseln-Feuerbach-Straße und der Max-Beckmann-Straße sowie auf Höhe der Käthe-Kollwitz-Straße. Am Kanal sind zwei Messpunkte geplant, beim Donauschwabenhaus sowie bei den Kindertagesstätten. Geblitzt wird auch in der Straße Am Strandbad (auf Höhe der Nummer 19) und im verkehrsberuhigten Bereich der August-Bebel-Straße.

In der Beindersheimer Straße wird es zwei Messpunkte geben, zum einen auf dem Teilstück zwischen der Heßheimer Straße und dem Nordring, zum anderen zwischen der Robert-Bosch- und der Industriestraße. Im Foltzring soll zwischen Nachtweideweg und Mörscher Straße die Geschwindigkeit gemessen werden, in der Frankenstraße in der Fahrtrichtung zum und vom Strandbad.

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In der Gottfried-Keller-Straße wurde ein Standort auf Höhe der Grundschule Lessingschule ausgewählt, in der Haydnstraße vor der Kita. In der Heßheimer Straße gibt’s künftig zwei Stellen, darunter eine auf Höhe der Mitte der Straße, in der Julius-Bettinger-Straße eine vor der Waldorfschule und dem -kindergarten. In der Lambsheimer Straße wird auf dem Teilstück zwischen Albertstraße und Westring gemessen sowie auf der Gegenseite zwischen Westring und Ortsausgang, in der Mahlastraße beim Gate 99 sowie bei der Jet- beziehungsweise der Aral-Tankstelle. In der Mörscher Straße gibt es die Tempokontrollen auf Höhe der Malteser und der Friedrich-Schiller-Realschule plus.

Vor Kitas, Schulen und Tagespflege

Im Nachtweideweg müssen Autofahrer auf dem Abschnitt zwischen der Kita Ostpark und der Mannheimer Straße damit rechnen, geblitzt zu werden, sowie auf dem Stück zwischen Breitscheidstraße und Kalkofenweg. Im Neumayerring gibt es einen Messpunkt zwischen der Bahnhofstraße und der Neumayer-Grundschule sowie auf Höhe der Tom-Mutters-Schule. In der Nürnberger Straße wird im verkehrsberuhigten Bereich bei der Awo-Tagespflege kontrolliert, im Petersgartenweg bei der Andreas-Albert-Schule, in der Pilgerstraße bei der Kita Haus des Kindes und in der Robert-Bosch-Straße auf Höhe der Mitte der Straße.

In der Schmiedgasse ist die Messstelle auf Höhe des Spielplatzes und der Awo, in der Schraderstraße im Bereich vor der Kita Jean-Ganss-Straße und dem Altera Senioren-Domizil, in der Steinstraße zwischen der Kindertagesstätte der Versöhnungskirche und der Mörscher Straße sowie in der Vierlingstraße bei der Pestalozzi-Grundschule.

In der Westlichen Ringstraße wird auf Höhe der Kindertagesstätte St. Ludwig kontrolliert und in der Wilhelm-Hauff-Straße im Bereich von der Brentanostraße bis zur Kita Wilhelm-Hauff-Straße. In der Wormser Straße haben sich die Verantwortlichen auf drei Stellen geeinigt: den verkehrsberuhigten Bereich, vor der Albert-Schweitzer-Schule und auf Höhe des McDonald’s. Im Starenweg wird ein Messpunkt auf dem Abschnitt zwischen der Straße Am Kanal und dem Tennisverein eingerichtet, in der Mannheimer Straße auf Höhe der Robert-Schuman-Grundschule, in der Ludwigshafener Straße am Weg von und zur Grundschule, IGS und Kita sowie An der Adamslust bei der Kita Ziegelhofweg.