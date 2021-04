13 Temposünder und fünf Autofahrer, die am Steuer mit dem Smartphone telefonierten, erwischte die Polizei bei Kontrollen am Donnerstag. In der Straße Am Kanal fuhren am Vormittag zwei von 77 gemessenen Fahrzeugen schneller als die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h, wobei der Schnellste mit 70 km/h gemessen wurde. Auf der L523 zwischen Frankenthal und Bobenheim-Roxheim erwischten die Beamten zwischen 10.15 und 12 Uhr elf Temposünder. Der schnellste war statt 70 km/h mit fast 100 km/h unterwegs. Am frühen Nachmittag musste die Polizei von 13 bis 15 Uhr auf dem Jahnplatz in Frankenthal fünf Handyverstöße und vier Verstöße gegen die Gurtpflicht ahnden. Außerdem waren drei Fahrer ohne gültigen Führerschein mit einem Kleinkraftrad unterwegs, ein E-Scooter-Fahrer konnte die Pflichtversicherung nicht nachweisen.