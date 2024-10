Zusätzlich zu den drei mobilen Geschwindigkeitsanzeigen, die bereits im Stadtgebiet im Einsatz sind, will die Verwaltung im kommenden Jahr vier weitere Geräte anschaffen. Darüber hat Oberbürgermeister Nicolas Meyer (FWG) den Ortsbeirat Flomersheim informiert. Diese seien mit einem Stückpreis von knapp 3000 Euro im Haushalt eingeplant. Die neuen Anzeigen sollen laut Meyer an wechselndenen Standorten aufgestellt werden. Die Positionen in den Vororten werde man gemeinsam mit den Ortsbeiräten festlegen.