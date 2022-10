In Ludwigshafen sitzt der Schock nach der Bluttat noch immer tief. Kinder, Kita-Erzieherinnen und Mitarbeiterinnen von Geschäften werden betreut. Mehr dazu lesen Sie hier.

Bewusster Umgang mit Abfall hilft nicht nur dabei, die Umwelt zu schonen, sondern auch die Haushaltskasse zu entlasten. Ein Experte bei der Verwaltung des Rhein-Pfalz-Kreises erklärt, wie es geht und warum eine größere Tonne mit weniger Leerungen nicht günstiger sein muss als ein kleinerer Behälter mit mehr Abfuhren. Zum Artikel geht’s hier.

In der Stadtverwaltung in Speyer ist eine neue Stabsstelle geschaffen worden. Der 43-jährige Björn Freitag wird sich um die „strategische Stadtentwicklung und Zukunftsfragen“ kümmern. Was es damit auf sich hat, lesen Sie hier.