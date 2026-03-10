Frankenthal Geschichtstreff zu Studernheimer Straßennamen

Studernheims Ortsvorsteher Thomas Batke lädt zu einem „Geschichtstreff“ ein.
Studernheims Ortsvorsteher Thomas Batke lädt zu einem »Geschichtstreff« ein.

Ortsvorsteher Thomas Batke (FWG) lädt am Mittwoch, 11. März, um 19.30 Uhr zum „Studernheimer Geschichtstreff“ in die Ortsverwaltung in der Frankenthaler Straße 4 ein.

Im Mittelpunkt des Abends steht die Geschichte der örtlichen Straßennamen. Es werden dazu erste Ergebnisse aus Archiv-Recherchen vorgestellt. Zudem ist der Abend offen für das gemeinsame Betrachten alter Fotos und den Austausch von Erinnerungen. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich, Interessierte sind willkommen.

Mehr zum Thema
Frankenthal Alle Themen
x