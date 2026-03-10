Ortsvorsteher Thomas Batke ( FWG) lädt am Mittwoch, 11. März, um 19.30 Uhr zum „Studernheimer Geschichtstreff“ in die Ortsverwaltung in der Frankenthaler Straße 4 ein.

Im Mittelpunkt des Abends steht die Geschichte der örtlichen Straßennamen. Es werden dazu erste Ergebnisse aus Archiv-Recherchen vorgestellt. Zudem ist der Abend offen für das gemeinsame Betrachten alter Fotos und den Austausch von Erinnerungen. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich, Interessierte sind willkommen.