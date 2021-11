Nicht lästige Pflichtübung, sondern Ansporn, auch heute gegen Hass und Antisemitismus aufzustehen, solle das Erinnern an die Verbrechen der Nationalsozialisten sein. Das sagte Oberbürgermeister Martin Hebich (CDU) am Dienstagabend bei einer Veranstaltung des Förderverein für jüdisches Gedenken zum Jahrestag der Pogromnacht von 1938. Auch in Frankenthal wurden damals Wohnungen jüdischer Bürger zerstört, auch in Frankenthal brannte die Synagoge in der Glockengasse, wo die etwa 50 Teilnehmer nach einem Gang durch die Innenstadt Kerzen aufstellten. Durch die Pandemie hätten judenfeindliche Parolen wieder Aufschwung gewonnen, sagte Werner Schäfer vom Förderverein. Eine unerträgliche Bagatellisierung und Verhöhnung der Opfer nannte OB Hebich es, wenn Gegner der Corona-Maßnahmen Judensterne mit der Aufschrift „Geimpft“ tragen. Fast 100 Stolpersteine erinnern in Frankenthal an jüdische Nachbarn, Freunde, Schulkameraden, die verfolgt und getötet wurden. Dank einer privaten Spende sollen 2022 mindestens acht weitere dazu kommen, kündigte der Förderverein an. Neben dem Gedenken an die Nazi-Verbrechen sei es wichtig wahrzunehmen, dass es heute wieder jüdisches Leben in Deutschland gebe, sagte Rüdiger Stein, Regionsgeschäftsführer des Deutschen Gewerkschaftsbunds und Mitglied des Bündnisses gegen Rechts in Frankenthal.