Wer öffentliche Flächen für Außengastronomie, Verkaufsstände oder das Aufstellen von Werbeträgern vor Geschäften in Anspruch nehmen will, muss künftig stärker auf die Belange von Menschen mit körperlichen Einschränkungen Rücksicht nehmen. Eine Handhabe hierfür liefert die städtische Sondernutzungssatzung, die gegenwärtig überarbeitet wird.

Erste Gespräche zu diesem Thema seien bereits im Sommer 2019 geführt worden, berichtete Kerstin Sauer, Vorsitzende des Beirats der Menschen mit Behinderung, in der jüngsten Sitzung dieses Gremiums. Dessen Mitglieder hätten seine Bedenken und Ideen dazu schon wiederholt geäußert. Inzwischen existiere ein Satzungsentwurf, den der Stadtrat noch absegnen muss.

„Wir wollen den öffentlichen Raum nicht mit Werbung überfrachten“, unterstrich Bürgermeister Bernd Knöppel (CDU). Insbesondere in der Fußgängerzone müsse die Barrierefreiheit gewährleistet und die Verkehrssicherheit verbessert werden. Vorgeschrieben sei eine Gehwegbreite von 1,50 Meter. Feste Verankerungen bedürften der Abstimmung mit der Verwaltung. Knöppel wies weiter darauf hin, dass Sondernutzungsrechte nicht an Dritte übertragen werden dürften. Die Satzung verbiete auch Bodenbemalungen und schreibe Straßenmusikanten vor, nicht zu lange an einem Ort zu verweilen.

30 Zentimeter zusätzlich

Mit Blick auf „ausladende Bauten und Verkaufsflächen“ wollte Beiratsmitglied Stefan Pfleger wissen, wie die Durchgangsbreite von 1,50 Meter sichergestellt werde. Gerade in den sehr engen Passagen der Speyerer Straße seien regelmäßige Kontrollen notwendig, ergänzte David Schwarzendahl (Linke). Laut Knöppel müssen die Antragsteller nachprüfbare Pläne einreichen, was hauptsächlich für Straßencafés und Eisdielen gelte. Er räumte ein, dass die Kontrolldichte – bislang einmal pro Jahr – besser sein könnte.

Anne Gauch (Grüne/Offene Liste) gab zu bedenken, dass für Sonnenschirme und Markisen keine lichte Höhe vorgegeben sei. Als problematisch für Sehbehinderte stellten sich auch die nach unten offenen Zigarettenautomaten dar, da sie vom Taststock nicht erfasst werden könnten. Ein Durchgang von 1,50 Meter wurde in der Diskussion als nicht ausreichend erachtet, um bequem aneinander vorbeizugehen. Vorsitzende Sauer plädierte für einen 1,80 Meter breiten Freiraum.