Einbrecher waren nach Angaben der Polizei Frankenthal in der Nacht auf Montag an zwei Stellen im Stadtgebiet aktiv: Am Jakobsplatz drangen unbekannte Täter den Beamten zufolge in einen Laden des dortigen Einkaufszentrums ein und erbeuteten mehrere Gegenstände. Deren Wert und die Schadenshöhe insgesamt würden derzeit noch ermittelt, heißt es in der Pressemitteilung. Im genannten Zeitraum scheiterten Täter laut den Ermittlern bei ihrem Versuch, die Verkaufsstelle einer Bäckerei am Jahnplatz aufzubrechen. Es sei lediglich eine Glasscheibe demoliert worden. Der Schaden liege im niedrigen vierstelligen Bereich. Hinweise in beiden Fällen an die Inspektion Frankenthal, Telefon 06233, E-Mail pifrankenthal@polizei.rlp.de.