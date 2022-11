Menschen zum Einkaufen in die Innenstadt bringen: Das ist das Ziel einer Aktion des Frankenthaler City- und Stadtmarketings am Freitag, 25. November. Viele Geschäfte werden an diesem Abend bis 20 Uhr – und damit länger als sonst geöffnet haben, heißt es in einer Mitteilung des Vereins. Außerdem gebe es am Freitag, aber auch schon in den Tagen davor, besondere Angebote und Aktionen. Der Einkaufsabend lasse sich gut mit einem Besuch des Weihnachtsmarktes verbinden, wirbt das City- und Stadtmarketing.