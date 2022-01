Die Pause bei den Kegelteams des TuS Gerolsheim, die am kommenden Wochenende enden sollte, wird aufgrund der Corona-Pandemie zumindest um eine weitere Woche verlängert. Der Landesverband des Deutschen Kegelbundes Classic werde die neuen Regierungsbeschlüsse am Freitag abwarten, bevor er Anfang nächster Woche erneut über die Fortsetzung der Ende November unterbrochenen Saison beraten werde, berichtet TuS-Sportwart Jürgen Staab. Alle bisher ausgefallenen Spieltage werden laut Staab am Ende der Saison angehängt.