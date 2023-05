Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Zwei Spiele haben die Keglerinnen des TuS Gerolsheim in der Regionalliga Rheinland-Pfalz/Nordbaden des Landesfachverbands (LFV) Sektion Classic noch zu bestreiten. Bevor am 15. Mai der Saisonabschluss in Plankstadt ansteht, sind die TuS-Damen am Sonntag, 12 Uhr, beim DKC Vollkugel Ettlingen zu Gast. Ein Sieg wäre mit Blick auf die Aufstiegsrunde wichtig.

Das Hinspiel gegen Ettlingen auf den eigenen Bahnen war mit 7:1 Mannschaftspunkten und 3310:3188 Holz eine klare Angelegenheit für die Gerolsheimerinnen. Ob es wieder so einfach wird, da wagt TuS-Sportwartin