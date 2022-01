Wenig Zulauf und wenig Beachtung – nur rund 15 Personen haben sich am Montag kurz nach 18 Uhr vom Speyerer Tor aus aufgemacht, um ihrem Protest gegen die aktuell gültigen Corona-Regeln Ausdruck zu verleihen. Die kleine Gruppe ging fast ein wenig unter im Normalbetrieb der Innenstadt und zwischen den Wartenden vor den Corona-Teststationen in der Speyerer und Wormser Straße. „Ach, die Demonstranten“, meinte ein Passant, als er der Gruppe sah, die mit Trillerpfeifen auf sich aufmerksam machte. Einen kleinen Halt legte die Protestgruppe auf ihrem Weg durch die Stadt vor der Polizeiinspektion in der Friedrich-Ebert-Straße ein, um dann wieder über die Bahnhofstraße zurück zum Ausgangspunkt des Spaziergangs zu laufen. Die Frankenthaler Polizei war mit Kräften präsent, hielt sich aber beispielsweise am Rathausplatz dezent im Hintergrund.