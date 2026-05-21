Frankenthal / Ludwigshafen „Gerechtigkeit für Dilan“: Demo zum Start des Mordprozesses
Vor dem Landgericht Frankenthal startet am Freitag, 22. Mai, der Mordprozess gegen einen 40 Jahre alten Mann, der Anfang November in Ludwigshafen seine Frau getötet hat. 43-mal soll der Angeklagte auf sein Opfer eingestochen haben. Der Auftakt des Prozesses wird von einer Demonstration begleitet. Familie und Freunde fordern Gerechtigkeit für die getötete Dilan. Die Versammlung ist angemeldet bei der Stadt Frankenthal. Laut einer Sprecherin der Verwaltung werden rund 30 Teilnehmer erwartet. Der Prozess beginnt um 9 Uhr. Die Demonstration ist für 8.15 bis 8.45 Uhr angesetzt. Sie soll in der Nähe des Frankenthaler Hauptbahnhofs an der Eisenbahnstraße, auf Höhe des neuen Fahrradparkturms, stattfinden. Bereits wenige Tage nach der Tat hatte es auch eine Mahnwache vor dem ehemaligen Rathaus-Center in Ludwigshafen gegeben.