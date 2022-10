Vermutlich von einem Lastwagen wurde ein Kia Ceed übers Wochenende in der Leininger Straße, Höhe Hausnummer 6, an der Front gerammt. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf 5000 Euro. Wer zwischen Freitag, 22 Uhr, und Sonntag, 11.30 Uhr, etwas beobachtet hat, kann sich unter Telefon 06233 3130 oder per E-Mail an pifrankenthal@polizei.rlp.de als Zeuge melden.