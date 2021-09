Ein Autobrand, der in der Nacht zum Mittwoch, 1. September, gegen 3.30 Uhr in der Königsberger Straße in Lambsheim stattgefunden hat, gibt der Polizei Rätsel auf. Denn es ist unklar, wie sich der Motorraum des geparkten VW Passat entzündet hat. Die Feuerwehr war laut Pressestelle des Polizeipräsidiums Rheinpfalz im Löscheinsatz, der Sachschaden wird auf etwa 4000 Euro geschätzt. Wer in der Nacht in der Königsberger Straße etwas Verdächtiges wahrgenommen hat, soll sich mit der Kriminalpolizei Ludwigshafen unter Telefon 0621 963-2773 oder per E-Mail an kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de in Verbindung setzen.