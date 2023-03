Sind auf Frankenthaler Gemarkung und konkret in Flomersheim Probebohrungen zur Suche nach Erdwärme und Lithium geplant? Das will die SPD im Vorort von der Verwaltung wissen und hat für die Sitzung des Ortsbeirats, der am Dienstag, 7. März, 19 Uhr, im MGV-Sängerheim in der Falterstraße tagt, eine entsprechende Anfrage gestellt. Hintergrund ist ein Antrag der Firma Vulcan Energie Ressourcen GmbH aus Karlsruhe zur gewerblichen Aufsuchung der bergfreien Bodenschätze, für den der Planungs- und Umweltausschuss im November 2021 mehrheitlich grünes Licht gegeben hat.

Gegenstand damals waren laut Verwaltung lediglich Vorarbeiten bis hin zu einer 3-D-Seismik, einem Messverfahren zur detaillierten Erkundung des Untergrunds. In den ersten drei Jahren werde es wahrscheinlich keine Bohraktivitäten geben, alle Vorarbeiten seien prinzipiell ungefährlich, hieß es in der Sitzungsvorlage Ende 2021. Für weitere Tätigkeiten nach den ersten drei Jahren, insbesondere für eine spätere Bohrung, müssten neue Anträge gestellt werden. Dabei sei dann auch das betroffene Gebiet für eine geothermische Bohrung, das in der Vorlage neben Frankenthal auch Ludwigshafen und den Rhein-Pfalz-Kreis umfasste, weiter eingegrenzt.

Das Unternehmen Vulcan Energie Ressourcen betreibt unter anderem ein Geothermiekraftwerk in Insheim (Südliche Weinstraße) und plant an der B39 zwischen Neustadt und Speyer ein weiteres Kraftwerk. Gegen beide Projekte gibt es Bürgerproteste.