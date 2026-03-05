Wer in den 70er-, 80er- oder 90er-Jahren sowie heute in einer Gruppe der katholischen Pfarrjugend in Bobenheim-Roxheim Mitglied war oder ist, darf sich von der Pfarrei Heiliger Petrus zum „Generationentreffen“ am Samstag, 24. April, eingeladen fühlen. Los geht’s um 18 Uhr mit einem Jugendgottesdienst, anschließend wird im Pfarrheim gefeiert. Wer will, kann Fotos oder Erinnerungsstücke mitbringen. Anmeldung bis 11. April unter Telefon 06239 7094 oder 0163 3336207.