Zum gemeinsamen Musizieren laden die protestantische Kirchengemeinden Eppstein-Flomersheim für Freitag, 12. Juni, 18.30 Uhr, zum Gemeindesingen ein – wieder in der Christuskirche Eppstein. Ein Unter dem Motto „Wünsch dir was“ stimmt Philipp von Villiez auf Orgel und Klavier Lieder aus den Gesangbüchern an – ganz spontan und ganz nach Wünschen der Besucherinnen und Besucher. Es gibt auch bereits einen weiteren Termin am 11. September, ebenfalls um 18.30 Uhr – dann aber in der Stephanuskirche Flomersheim. Natürlich findet im Dezember auch wieder das Adventssingen statt, aus dem sich auch die Idee zu mehr Terminen zum gemeinsamen Musizieren ergeben hat.