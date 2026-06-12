Frankenthal Gemeinsames Musizieren in der Christuskirche Eppstein

Veranstaltungsort ist die Christuskirche.
Veranstaltungsort ist die Christuskirche.

Zum gemeinsamen Musizieren laden die protestantische Kirchengemeinden Eppstein-Flomersheim für Freitag, 12. Juni, 18.30 Uhr, zum Gemeindesingen ein – wieder in der Christuskirche Eppstein. Ein Unter dem Motto „Wünsch dir was“ stimmt Philipp von Villiez auf Orgel und Klavier Lieder aus den Gesangbüchern an – ganz spontan und ganz nach Wünschen der Besucherinnen und Besucher. Es gibt auch bereits einen weiteren Termin am 11. September, ebenfalls um 18.30 Uhr – dann aber in der Stephanuskirche Flomersheim. Natürlich findet im Dezember auch wieder das Adventssingen statt, aus dem sich auch die Idee zu mehr Terminen zum gemeinsamen Musizieren ergeben hat.

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