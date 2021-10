Der Antrag des Seniorenbeirats, sich beim Land für das Projekt „Gemeindeschwester plus“ zu bewerben, stieß im Stadtrat bei allen Fraktionen auf offene Ohren. Von Seiten der Verwaltung gibt es Bedenken. Vorsitzende Ria Weisenbach verwies in ihrer schriftlichen Begründung auf den hohen Anteil älterer Menschen, die noch keine Pflege, aber Unterstützung und Beratung benötigten. Bei dem Projekt handle es sich – so Weisenbach – um ein präventives und gesundheitsförderndes Beratungs- und Vernetzungsangebot, das vom Land und den gesetzlichen Krankenkassen finanziert werde. Die Beratung durch die Gemeindeschwestern sei kostenlos und individuell. Die Kommune stelle die Schwestern ein und müsse Räume mit Arbeitsplätzen bereithalten. Da die Projektphase nur bis 31. Dezember 2021 läuft, hält Beigeordneter Bernd Leidig (SPD) eine Bewerbung derzeit nicht für sinnvoll. Allerdings habe das Land eine Fortsetzung in Aussicht gestellt. Hierüber soll nach einer Evaluation bis Sommer 2022 entschieden werden. Mit Blick auf die große Zahl von Bewerbern geht Leidig allerdings davon aus, dass die Kommune wohl um eine Kostenbeteiligung nicht herumkommen werde.