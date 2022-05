Kostenlose Beratung für Menschen, die noch keine Pflege, aber Unterstützung und Hilfestellungen benötigten: Das ist die Idee hinter dem Projekt Gemeindeschwester plus. Die amtierende Landesregierung hat sich vorgenommen, das Angebot auszubauen und flächendeckend einzuführen. Der Seniorenbeirat der Stadt hat bereits im Sommer 2021 beantragt, dass sich Frankenthal für eine Teilnahme bewerben soll. Im Stadtrat war das Ansinnen im Oktober bei den Parteien auf Zustimmung gestoßen, die Verwaltung hatte damals Bedenken wegen der Finanzierung. In der jüngsten Sitzung des Seniorenbeirats habe der zuständige Dezernent Bernd Leidig (SPD) nun zugesichert, dass über den Antrag noch in diesem Jahr abgestimmt werden solle, sagt die Vorsitzende des Gremiums, Ria Weisenbach. „Wir hoffen sehr, dass er 2022 nun durchgeht.“ Für ältere Menschen in Frankenthal wäre eine Gemeindeschwester plus „sehr wichtig“.