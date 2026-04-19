Als Gemeindeschwester plus bietet Gülsah Davarci in Frankenthal und den Vororten Senioren Beratung an, die noch keine Pflege benötigen, aber doch hier und da merken, dass sie nicht mehr alles problemlos alleine meistern können.

Am Dienstag, 21. April, informiert Gülsah Davarci auf dem Frankenthaler Wochenmarkt über ihre Arbeit. Sie ist mit ihrem Infostand von 10 bis 12 Uhr in der Speyerer Straße vor dem ersten Marktstand zu finden. Weitere Info-Termine sind geplant für Freitag, 22. Mai, in der Bahnhofstraße und Dienstag, 23. Juni, in der Speyerer Straße, jeweils von 10 bis 12 Uhr. Auch im Herbst will die Gemeindeschwester plus in der Frankenthaler Fußgängerzone mit Menschen ins Gespräch kommen, und zwar am Freitag, 18. September, in der Bahnhofstraße und am Dienstag, 20. Oktober, in der Speyerer Straße. Die Termine sind auch im Internet auf der Webseite der Stadt Frankenthal unter dem städtischen Veranstaltungskalender zu finden: www.frankenthal.de/stadt-frankenthal, Rubrik Kultur und Veranstaltungskalender.

Für Nachfragen ist Gülsah Davarci unter der Telefonnummer 06233 89950 und der E-Mail-Adresse guelsah.davarci@frankenthal.de zu erreichen. Sollte sie unterwegs sein, werden Anrufer gebeten, eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter zu hinterlassen. Sie ist für das Stadtgebiet Frankenthal und die Vororte im Einsatz. Ihr Büro befindet sich in der Westlichen Ringstraße 27 (unter der Commerzbank). Weitere Informationen sind erhältlich im Internet unter www.frankenthal.de/soziales.