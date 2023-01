Am Montagabend hat sich in Dirmstein das Ortskartell getroffen, um über den Jahrmarkt 2023 zu sprechen, nachdem die zuletzt verantwortlichen drei Vereine angekündigt hatten, unter Planungsbedingungen wie 2022 nicht mehr mitmachen zu wollen. Erster Beigeordneter Hans Scherer (CDU) ist sich sicher: Die Dirmsteiner Kerwe wird trotzdem wieder stattfinden.

Fünf von neun Vereinen sind interessiert

Auf Anfrage berichtet er, es seien am Montag neun Vereine und Vereinigungen zusammengekommen, von denen fünf ein großes Interesse an der Organisation und Durchführung des Jahrmarkts hätten. Wer diese Gruppen sind, will er noch nicht sagen, denn diese müssten intern entscheiden, ob sie wirklich Ausrichter des mehrtägigen Dorffests sein wollten. Das soll laut Scherer bis zum 22. Februar geschehen. Dann werde sich ein Jahrmarktskomitee bilden, und im Kulturausschuss der Ortsgemeinde werde vermutlich im März umfassend informiert.