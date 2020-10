Wegen der Pandemie wird die Gemeinde Bobenheim-Roxheim 2021 keinen Neujahrsempfang ausrichten. Das hat Bürgermeister Michael Müller (SPD) im Gemeinderat bekannt gegeben. „200 bis 400 Menschen in der Jahnhalle, das geht nicht“, begründete er die Entscheidung. Mitte Dezember will sich Müller auf der Titelseite des Amtsblatts mit Weihnachtsgrüßen an die Bevölkerung wenden. Damit sei ein Rück- und Ausblick hinsichtlich der Gemeindeentwicklung verbunden. Auch die traditionelle Adventsfeier für Senioren und die Gedenkveranstaltung zum Volkstrauertag werde man absagen. Am 15. November werde man jedoch in gewohnter Weise, nur ohne Publikum, Kränze an den Ehrenmalen beider Ortsteile niederlegen.