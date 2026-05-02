Das Jugendzentrum im Bobenheim-Roxheimer Kleinerweg ist endlich renoviert und könnte wiedereröffnet werden. Nun fehlt das Personal dafür.

Die Stellenausschreibung für die Offene Kinder- und Jugendarbeit im derzeit geschlossenen Jugendzentrum (Juz) der Gemeinde ist erfolglos geblieben. Das berichtet der Erste Beigeordnete Georg Zwilling (CDU). „Es ist keine adäquate Bewerbung eingegangen“, sagt er.

Nach dem Renteneintritt des langjährigen und in Vollzeit tätigen Jugendpflegers im Jahr 2025 wollte die Gemeinde die fürs Jugendzentrum vorgesehenen anderthalb Stellen mit zwei Personen besetzen, die jeweils eine Dreiviertelstelle einnehmen. Doch dann blieb der Treff mit Skateranlage gut ein Jahr lang geschlossen, bis sich der Gemeinderat im Rahmen der Haushaltsberatung für 2026 dafür aussprach, die Halle zu renovieren und den Betrieb so bald wie möglich wieder aufzunehmen.

Angespannter Stellenmarkt

Diesem Plan hat der angespannte Stellenmarkt für Bereiche, in denen Sozialarbeiter, Erzieher und Sozialpädagogen gebraucht werden, einen Strich durch die Rechnung gemacht. „Oder die Bezahlung ist der Grund“, befürchtet Zwilling. Städte könnten für solche Stellen mehr Gehalt zahlen als Bobenheim-Roxheim. Die Zwänge, denen die verbandsfreie Gemeinde mit rund 10.000 Einwohnern bei der Eingruppierung ihrer Arbeitsplätze unterworfen ist, haben sich schon früher bei anderen Vakanzen als nachteilig erwiesen. Die beiden Jugendpflegerstellen sollen in ein paar Monaten erneut ausgeschrieben werden. Zwilling: „Es bleibt dabei, dass wir das Jugendzentrum schnellstmöglich wieder öffnen wollen.“