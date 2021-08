2016, vor fünf Jahren stand der Verdacht im Raum, dass ein Anselm-Feuerbach-Gemälde im Besitz der Stadt Worms sogenannte Raubkunst ist. Die Stadt sicherte Aufklärung zu, versprach die Rückgabe. Heute hängt das Bild im Kunsthaus Heylshof. Was ist passiert?

Das 1848 entstandene Gemälde „Windgötter, dem Bacchus-Knaben Trauben stehlend“ des Speyerer Malers Anselm Feuerbach wechselte inzwischen Standort und Eigentümer. War es einst Bestandteil der städtischen Galerie und im Herrnsheimer Schloss zu sehen, so ziert das restaurierte Werk heute die Sammlung der Stiftung Kunsthaus Heylshof.

Dort, meint der Kurator des Heylshof und Wissenschaftliche Leiter der Wormser Museen, Olaf Mückain, werde es dauerhaft gezeigt, zusammen mit Malerei seiner Zeit, etwa von Arnold Böcklin, Franz von Lenbach oder Johann Wilhelm Schirmer. Letzterer, ergänzt Mückain, „war übrigens ein Lehrer von Feuerbach“. Zurückgekauft habe nicht die Stadt das Werk, sondern die Stiftung Kunsthaus Heylshof. „Zu einem fairen Preis“, betont Mückain, mehr dürfe er aus Datenschutzgründen nicht verraten.

Besitzer Berliner Großverleger

An die Aufregung im Jahr 2016 kann sich der Kunsthistoriker noch gut erinnern. Auch Journale wie der Spiegel berichteten über Kunst, die in der NS-Zeit den ehemals jüdischen Besitzern genommen wurde. „Rechtlich war es nicht ganz eindeutig. Man hat interpretiert, dass die damaligen Eigentümer unter Druck gehandelt haben“, sagt Olaf Mückain.

Das Bild stamme aus dem Besitz des Berliner Verlegers Rudolf Mosse. Der war laut Wikipedia in den späten 60er-Jahren des 19. Jahrhunderts mit der Geschäftsidee gestartet, ganze Seiten in Zeitungen zu pachten und diese an Anzeigenkunden zu verkaufen. Auch die individuelle Gestaltung übernahm der Geschäftsmann für seine Kunden. Auf dieser Basis habe er ein Zeitungsimperium aufgebaut, zu dem unter anderem das Berliner Tageblatt und die Berliner Morgenpost gehörten. 1885 residierte der Verleger im Mosse-Palais am Leipziger Platz in Berlin. Ähnlich wie die Familie von Heyl habe er sich mit Kunst und Antiquitäten umgeben – „auch stilistisch sind beide Sammlungen vergleichbar“, meint Olaf Mückain.

Wirtschaftsdetektei sucht Raubkunst

Rudolf Mosse starb 1920, Erben waren seine Adoptivtochter Felicia und deren Ehemann Hans Lachmann-Mosse. In finanzielle Schieflage sei das Unternehmen allerdings schon vor Hitlers Machtergreifung gekommen, weiß Mückain. „Unter den Nazis verlor die Familie ihren Besitz, verließ Deutschland 1933. Die Sammlung ging an eine NS-nahe Stiftung über und wurde schließlich in zwei Auktionen 1934 verschachert“, also weit unter Wert versteigert, kramt Mückain in seiner Erinnerung. Das Gemälde von Feuerbach sei damals sogar im Vorwort eines Auktionskatalogs erwähnt worden. Dieses Werk sowie zwei weitere, nicht als Raubkunst eingestufte Bilder, wurden der Stadt 1967 von Georg Eberts vererbt, der zeitweise in Worms gelebt hatte.

Die Münchener Wirtschaftsdetektei Paladin Associates hatte laut Spiegelveröffentlichung vom April 2016 bereits seit Jahren nach Kunstwerken im Auftrag der US-amerikanischen Mosse-Foundation gesucht. „Viele kleine und große Häuser waren da betroffen“, weiß Mückain. Man habe selbst recherchiert, aber „die Linie nicht ganz schließen“, den Weg der Feuerbach-Arbeit nicht nachvollziehen können. Im Rahmen der Recherchen zur Mosse-Sammlung sei man jedoch auch in Worms hellhörig geworden.

Werk wechselt Standort und Eigentümer

Für Aufklärung und Rückgabe sprachen zwei Argumente. Zum einen war schon damals geplant, sich für die jüdischen Stätten um die Anerkennung als Weltkulturerbe zu bewerben. Zum anderen erinnert Mückain an die Washingtoner Erklärung, wonach sich öffentliche Museen selbst verpflichteten, „über juristische Bestimmungen hinaus, allein schon aus ethischen Gründen“ Raubkunst zurückzugeben, ungeachtet einer möglichen Verjährung, so Mückain.

Allerdings waren die Wormser clever. Olaf Mückain erzählt, er habe darum gebeten, das Werk im April 2018 nochmals in einer Ausstellung zeigen zu dürfen. „Dabei haben wir natürlich auch die Verbindung zur Mosse-Sammlung dokumentiert“, betont Mückain. Diese Aufmerksamkeit habe die Erben gefreut, die Zeit selbst sei genutzt worden, eine Finanzierung auf die Beine zu stellen. Ohne dass das Feuerbach-Werk Worms verlassen hatte, sei es offiziell zurückgegeben und wenige Monate später von der Stiftung Kunsthaus Heylshof „nicht für die Stadt, sondern für die eigene Sammlung“ zurückgekauft worden.