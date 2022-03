Bei den International Open in Los Angeles hat die Frankenthalerin Anna Kemper in der Klasse Braungurt (Mittelgewicht) Platz zwei belegt. Im Semifinale gegen eine US-Amerikanerin habe es anfänglich nicht gut ausgesehen, berichtet die Frankenthalerin. Früh lag sie 0:2 zurück. Am Ende gewann sie 11:2. Den Finalkampf musste sie vorzeitig wegen eines Schulterhebels aufgeben.

Dennoch war Kemper zufrieden nach ihrem ersten Wettkampf nach zwei Jahren. Wegen der Pandemie und Verletzungen habe sie lange nicht trainiert und im Dezember auch die Weltmeisterschaft in Las Vegas verpasst. Körperlich und mental sei sie wieder bei 100 Prozent. Der nächste Wettkampf ist Anfang April in Orlando (Florida) die Pan IBJJF Jiu-Jitsu Championship.