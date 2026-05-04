Die aktuellen Preissteigerungen treffen vor allem die Bedürftigen. Umso wichtiger ist es, dass Angebote wie die Tafel aufrechterhalten werden.

Wer derzeit an der Zapfsäule steht oder auf den Kassenzettel im Supermarkt schaut, spürt: Das Leben ist teurer geworden. Viele machen sich Sorgen, und das ist nachvollziehbar. Doch oft gerät aus dem Blick, dass es Menschen gibt, die von den Preissteigerungen weit härter betroffen sind als andere. Für manche stellt sich die Frage: Reicht das Geld noch für Lebensmittel? Für Bedürftige werden steigende Kosten schnell zur existenziellen Belastung.

Hier zeigt sich, wie wichtig eine Einrichtung wie die Tafel ist. Sie hilft dort, wo Unterstützung dringend gebraucht wird. Für viele ist das Angebot kein Zusatz, sondern echte Entlastung. Doch diese Hilfe fällt nicht vom Himmel. Ehrenamtliche sortieren Lebensmittel, organisieren und packen an. Ohne sie könnte das Angebot nicht bestehen. Gerade jetzt ist das ein Test für den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Eine Stadt zeigt sich auch daran, wie sie mit den Schwächsten umgeht. Die Tafel ist mehr als eine Ausgabestelle. Sie ist gelebte Solidarität. Davon braucht es gerade jetzt noch mehr.