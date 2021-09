2355 Euro haben unbekannte Betrüger von einer 78 Jahre alten Frau aus Frankenthal ergaunert, indem sie die Seniorin nach Angaben der Polizei am Montag mehrfach über den Handy-Nachrichtendienst Whatsapp kontaktierten. Den Beamten zufolge gaben die Täter vor, die an die ältere Dame verschickten Nachrichten stammten von deren Sohn. Dieser habe sein Mobiltelefon verloren und schreibe ihr nun von der unbekannten Nummer. Die Geschichte der Täter: Der Sohn müsse dringende Geschäfte abwickeln; sie solle ihm den eingangs erwähnten Geldbetrag überweisen. Was sie laut den Ermittlern dann auch tat. Als daraufhin weitere Nachrichten mit neuen Geldforderungen kamen, sei die 78-Jährige misstrauisch geworden und habe die Kommunikation beendet. Die Polizei ruft in diesem Zusammenhang dazu auf, gerade dann wachsam zu sein, wenn vermeintliche Angehörige um Geld bitten. „Halten Sie persönlich Rücksprache mit ihren Verwandten, ob diese Forderungen tatsächlich von ihnen stammen“, raten die Polizisten. Hinweise auf mögliche weitere Fälle an die Inspektion Frankenthal, Telefon 06233 3130, E-Mail pifrankenthal@polizei.rlp.de.