Ein Streit um angebliche Schulden endete vor dem Amtsgericht Frankenthal mit einer Geldauflage für einen Angeklagten.

Wegen des Vorwurfs der gefährlichen Körperverletzung mussten sich ein 28-jähriger Mann aus Jordanien und ein 38-jähriger Mann aus Serbien vor dem Amtsgericht Frankenthal verantworten. Sie sollen einen 31-jährigen Syrer geschlagen und verletzt haben, um Schulden einzutreiben. Am Ende wurde das Verfahren gegen Auflagen eingestellt.

Wie Staatsanwältin Carolin Wassermann in ihrer Anklage vortrug, soll der 28-jährige Jordanier am Sonntag, 2. März 2025, in der Frankenthaler Rheinstraße aus einem Auto gestiegen sein, nachdem er den Geschädigten entdeckt hatte. Er habe Geld gefordert und, als er keines bekam, auf den Mann eingeschlagen. Kurz darauf sei auch der 38-jährige Serbe aus dem Auto ausgestiegen und habe ebenfalls den Geschädigten angegriffen. Dieser habe durch die Schläge mehrere Verletzungen erlitten.

Zeuge schildert Angriff

Der 31-jährige Syrer schilderte den Vorfall mithilfe eines Arabisch-Dolmetschers. Der Jordanier sei auf ihn zugekommen und habe gerufen: „Ich will mein Geld, gib mir mein Geld.“ Danach habe er ihn am Hals gepackt und gegen eine Wand gedrückt.

Um sich zu befreien, habe er dem Mann einen Faustschlag gegeben. Als dieser versucht habe, ihn zu treten, habe er dessen Bein festgehalten, sodass der 28-Jährige zu Boden gefallen sei. In diesem Moment habe ihn der hinzugekommene Serbe von hinten festgehalten, während der Jordanier ihn mit der Faust geschlagen habe. Nachdem seine Lippe stark geblutet habe, seien beide geflüchtet. Die Verletzung habe im Krankenhaus genäht werden müssen, zudem habe er drei Tage dort verbringen müssen.

Angeklagter schildert anderen Ablauf

Eine andere Darstellung gab der 28-jährige Jordanier ab. In seiner Aussage erklärte er, der Syrer habe eine kleine Firma gegründet. Weil er gut Deutsch spreche, habe er ihm geholfen, unter anderem im Lager gearbeitet und bei Bürokratie und Schriftverkehr unterstützt.

Er habe rund 50 Stunden gearbeitet und dafür 1000 Euro erhalten sollen. Nachdem er angekündigt habe, nicht mehr weiterzuarbeiten, habe der Syrer ihm das Geld jedoch nicht geben wollen. Als er ihn später auf der Straße getroffen habe, habe er sein Geld verlangt.

Dabei sei es zu einer Diskussion gekommen. Jemand habe ihm ein Bein gestellt, sodass er gestürzt sei und sich die Hand aufgeschürft habe. Danach sei er aufgestanden und habe den anderen weggestoßen.

Streit über Absprachen

Der Geschädigte bestätigte auf Nachfrage von Richter Thomas Henn, dass der Jordanier in seiner Firma „mitgeholfen“ habe. Dieser habe den Kontakt zu einem Möbelhaus hergestellt. Ziel sei gewesen, Transportaufträge für das Möbelhaus zu übernehmen.

„Wir sollten eine Küche ausliefern und aufbauen. Das ist aber nicht gelungen. Da war die Zusammenarbeit nach drei Tagen beendet“, sagte der 31-Jährige. Vereinbart sei gewesen, dass der Jordanier Geld erhalte, wenn der Vertrag mit dem Möbelhaus zustande komme. Dazu sei es jedoch nicht gekommen.

Auf Fragen von Verteidiger Maximilian Endler räumte der Syrer zwar ein, dass der 28-Jährige für ihn gearbeitet habe. Eine konkrete Lohnvereinbarung oder einen schriftlichen Vertrag habe es jedoch nicht gegeben. „Wir haben uns als Partner gesehen. Klar war, wenn die Firma Geld verdient, kriegt er einen Anteil“, sagte der Zeuge.

Verfahren gegen Auflagen eingestellt

Nach einem Rechtsgespräch zwischen Gericht, Staatsanwaltschaft und Verteidigung verkündete Richter Henn schließlich die Einigung. Das Verfahren gegen den 28-jährigen Jordanier wurde nach Paragraf 153a der Strafprozessordnung gegen eine Geldauflage eingestellt.

Der Mann muss 800 Euro an eine gemeinnützige Organisation zahlen. Sollte er die Auflage nicht erfüllen, kann das Verfahren wieder aufgenommen werden.

Das Verfahren gegen den 38-jährigen Serben stellte das Gericht nach Paragraf 154 der Strafprozessordnung wegen Geringfügigkeit ein. Dies hängt offenbar mit schwereren Vorwürfen in einem anderen Strafverfahren zusammen.