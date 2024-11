Die gelben Wertstoffsäcke werden in Frankenthal Mangelware. Bis zum Jahresende muss die Abgabe an Privathaushalte und Gewerbebetriebe deutlich reduziert werden. So stehen ab sofort am Seitenausgang des Rathauses nur noch acht statt bislang 40 Kartons pro Woche zur Verfügung. Auch Gewerbetreibende erhalten in der EWF-Betriebsstätte in der Ackerstraße bis auf Weiteres nur noch fünf Rollen anstelle eines ganzen Kartons. Das hängt mit dem hohen Verbrauch an Säcken in Frankenthal zusammen. Was dahinter steckt, lesen Sie hier.