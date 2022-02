Bei den gelben Wertstoffsäcken gibt es aktuell Lieferengpässe, sodass nur eine Rolle pro Haushalt (statt wie bisher zwei) abgegeben werden kann. Auf die Bestellungen habe der Eigen- und Wirtschaftsbetrieb (EWF) keinen Einfluss, da sie über die Firma Jakob Becker abgewickelt würden, sagte Bürgermeister Bernd Knöppel (CDU) im Betriebsausschuss. Nach Aussage des vom Dualen System beauftragten Unternehmens seien die Säcke frühzeitig bestellt worden, die Verzögerung hänge mit der Produktion in China zusammen. Voraussichtlich ab 7. Februar sei mit Nachschub zu rechnen. Knöppel wies darauf hin, dass die Ausgabe der Wertstoffsäcke im Rathaus vorübergehend eingestellt worden sei, da sich auch Bürger aus Umlandgemeinden mit dem knappen Gut versorgt hätten. Erhältlich sind die Säcke beim EWF in der Ackerstraße, im Wertstoffcenter im Starenweg, in den Vorortverwaltungsstellen, in der Kompostanlage und an allen Müllfahrzeugen. Sollten keine Säcke mehr zur Verfügung stehen, würden die Verkaufsverpackungen aus Kunststoff, Metall und Verbundmaterialien laut EWF auch mitgenommen, wenn sie in durchsichtigen Abfallsäcken verpackt seien.