Mit geländegängigen Rädern über Schanzen hüpfen und andere Hindernisse bewältigen – das klingt erst einmal nach großem Spaß. An drei Stellen in der Stadt haben Fans dieses Freizeitvergnügens in Eigenregie Parcours gebaut – unter anderem im Ziegelhofgebiet. Die Stadt hat die Bauten entfernt. Und damit Eltern und Kinder enttäuscht.

Konflikte mit Mountainbikern – im Pfälzerwald ist das Thema sattsam bekannt. Nun ploppt es auch in Frankenthal an verschiedenen Stellen der Stadt auf: