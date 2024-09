Zu einem Unfall mit einem Gesamtschaden von 3000 Euro ist es laut Polizei am Samstag um 17.20 Uhr auf dem Nordring in Frankenthal gekommen. Beteiligt waren ein weißer Audi und ein weißer VW. Unfallverursacher war nach Angaben der Beteiligten jedoch ein silberner Mercedes älteren Baujahres, der ihnen auf den baulich getrennten Richtungsfahrbahnen als Geisterfahrer entgegengekommen und sehr schnell in Richtung Heßheim weitergefahren sei. Um nicht frontal mit dem Mercedes zusammenzustoßen, sei der Fahrer des Audis auf die rechte Fahrbahn gezogen, wo sich der VW befand. Der VW war laut Polizei nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Zeugenhinweise an die Polizei unter Telefon 06233 313-0.