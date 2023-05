Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

An vier Sportstätten in Frankenthal richtet der Gehörlosen Sportclub Frankenthal am Samstag die deutsche Meisterschaft im Futsal aus. 34 Mannschaften nehmen daran teil. Die Favoriten kommen aus Karlsruhe, Essen und Düsseldorf.

Nach sechs Jahren ist der Gehörlosen-Sportclub (GSC) Frankenthal am Samstag, 11. Februar, wieder Ausrichter der Deutschen Meisterschaften der Gehörlosen im Futsal. Die neuen Titelträger