Leerstehende Innenstadtimmobilien beleben und kreative Geschäftsleute oder Dienstleister nach Frankenthal zu holen: Das ist die Idee hinter einer Onlinebörse der Stadt. Gedacht ist dabei an so genannte Pop-Up-Store, also zeitlich befristete Ladengeschäfte, die dem Ausprobieren und Experimentieren dienen. Unter www.frankenthal.de/popupboerse können Interessierte ihre Idee und ihr Konzept an die städtische Wirtschaftsförderung melden. Immobilieneigentümer haben dann die Möglichkeit, ihre Ladenflächen anzubieten. Im besten Fall könne sich aus einem zeitlich befristeten Mietverhältnis eine dauerhafte Vermietung ergeben, so die Verwaltung. Das Projekt sei Teil einer städtischen Initiative, Leerstand mit Leben zu füllen. Die Wirtschaftsförderung reagiere damit auch auf politische Forderungen eines besseren Leerstandsmanagements. So hatte sich beispielsweise Ende Dezember die FDP dafür stark gemacht, dass nicht genutzte Läden zu einem symbolischen Betrag bei Übernahme der Nebenkosten beispielsweise an Vereine oder Künstler vermietet werden sollten. Gefordert worden war zudem, einen Leerstandsmanager einzustellen. In erster Linie sei bei der Onlinebörse die Bereitschaft der Eigentümer gefragt, Kompromisse auch im Hinblick auf Mietpreisvorstellungen einzugehen, so Wirtschaftsförderer Steven Müller. Die Stadt treten bewusst nur als Vermittler auf.